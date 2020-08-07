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Sulama kanalına moloz ve çöp attılar

ADANA HABERLERİ  | 07.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Adana’da şehrin içerisinden geçen Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına vatandaşlar çöp ve moloz attı.

Adana’da şehrin içerisinden geçen Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına vatandaşlar çöp ve moloz attı. Kanaldaki suyun da çekilmesi nedeniyle moloz ve çöpler görüntü kirliliği oluşturdu.
Çukurova’nın bereketli topraklarına can suyu veren sulama kanalları, kente kattığı görsel bir güzellik de katıyor.
Ancak bayram nedeniyle suyu kesilen ve boş kalan kanallar, bilinçsiz vatandaşların her türden çöpünü atmasıyla, çöplüğe dönüştü. Seyhan İlçesi’ne bağlı Güney Kıyıboyu Caddesi’nde bir vatandaş sulama kanalına moloz ve çöp attı. Bu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Suyun da kesik olduğu kanaldaki moloz ve çöpler kötü görüntüye neden oldu.

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