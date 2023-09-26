YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Sulama kanalında kaybolan çocuğun ailesinin acı bekleyişi

Sulama kanalında kaybolan çocuğun ailesinin acı bekleyişi

26.09.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 14 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen aile, acı içerisinde bekliyor.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Reyhanlı’da bulunan Tayfur Sökmen Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleden geçerek Asi Nehri’ne bağlanan sulama kanalına serinlemek için giren 14 yaşındaki Abdülkadir Yar, kanaldan çıkamayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Akşam saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı arama kurtarma timi tarafından çalışma başlatıldı ve çalışmalar hava kararınca sona erdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarına Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri de katıldı. Bölgede kayıp çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalar sürerken, ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen ailenin acı bekleyişi sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’un Sessiz Kafesi açıldıBodrum’un Sessiz Kafesi açıldı
Avcılar Yeşilkent’teki 40 yıllık imar planı sorunu çözüldüAvcılar Yeşilkent’teki 40 yıllık imar planı sorunu çözüldü
43 ilin geçiş güzergahında denetimler sürüyor: Jandarmanın bir haftalık bilançosu43 ilin geçiş güzergahında denetimler sürüyor: Jandarmanın bir haftalık bilançosu
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 26 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:32
İkindi
15:56
Akşam
18:35
Yatsı
19:49
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.