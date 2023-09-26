Sulama kanalında kaybolan çocuğun ailesinin acı bekleyişi

Ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen aile, acı içerisinde bekliyor.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Reyhanlı’da bulunan Tayfur Sökmen Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleden geçerek Asi Nehri’ne bağlanan sulama kanalına serinlemek için giren 14 yaşındaki Abdülkadir Yar, kanaldan çıkamayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Akşam saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı arama kurtarma timi tarafından çalışma başlatıldı ve çalışmalar hava kararınca sona erdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarına Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri de katıldı. Bölgede kayıp çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalar sürerken, ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen ailenin acı bekleyişi sürüyor.

