Sulama kooperatiflerine destek devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflerine yardım ve destekler hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Sulama Kooperatifi’ne 110mm/10atü ölçülerinde toplam 2 bin 100 metre boru yardımı yapıldı.

Kooperatif başkanı ve üreticilerden teşekkür

S.S Salihli Bahçecik Sulama Kooperatifi Başkanı Ekrem Aydoğdu, “Borular tesislerimiz için oldukça faydalı olacak. Dere yatağından kanallarla taşıdığımız doğal su kaynağını yapılan bu yardım ile kapalı sisteme alarak üretimini yaptığımız zeytin ağaçlarının sulamasında kullanacağız ve artık sulama suyumuz boşa akmayacak. Verilen bu yardımlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta ve ekiplerine teşekkür ederim.” dedi.