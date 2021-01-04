YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Sulama rezervleri SOS veriyor

Sulama rezervleri SOS veriyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.01.2021 12:16 | Son Güncelleme

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışlar, baraj ve göletlerde su seviyesinde ciddi düşüşe neden oldu.

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışlar, baraj ve göletlerde su seviyesinde ciddi düşüşe neden oldu. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 55, geçen yıl sonbahar yağışlarına göre ise yüzde 33 azalma meydana gelince sulama kaynaklarında endişe verici bir düşüş yaşandı.

Denizli’de yıl boyunca yağış seviyesinin mevsim normallerinin altında olması, baraj ve göletlerde kuraklık sinyallerini verdi. Yurt genelindeki birçok nokta, önceki yıllara oranla su seviyesi alarm vermeye başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de baraj ve göletlerde su seviyesi normalin altında kaldı. Su seviyesi önceki dönemlere göre neredeyse yok denilecek seviyelerde düştü. Sulama barajlarındaki su seviyesindeki ciddi azalış, çiftçiyi ise düşündürmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege bölgesinde Yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 55, geçen yıl sonbahar yağışlarına göre ise yüzde 33 azalma meydana geldi. Ege bölgesi son 40 yılın en düşük yağışlı sonbaharı gerçekleşti. Kentin en önemli içme suyu ve sulama barajlarından olan Vali Recep Yazıcıoğlu ve Honaz Akbaş Barajlarındaki su seviyesindeki ciddi düşüş drone ile havadan görüntülendi.
“İlk defa su seviyesinin bu kadar düşük olduğunu gördüm”

Honaz’da üreticilik yapan İrfan Çam, “Geçen yıl Honaz Barajı’nın su seviyesi yüksekti. Bu sene yağışlar az gittiği için su seviyesi çok düşük. Denizli’nin hayat suyu şuanda çok zayıf. Camilerde vatandaşlarımız yağmur duası yapılıyor. Sadece 2 gün yağmur yağdı ve inşallah daha çok yağarda barajlarımız su dolar. Honaz Barajı yapıldı yapılalı ilk defa su seviyesinin bu kadar düşük olduğunu gördüm. İlk yapıldığında su seviyesi çok yüksekti ve tarlara su geliyordu. Çiftçiler memnundu ama şuanda çiftçiler sulayamıyor ve kuraklık var” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:26

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.