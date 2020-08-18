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Sulama tesisinin motoru büyükşehir tarafından yenilendi

MANİSA HABERLERİ  | 18.08.2020 15:19 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesinde bulunan tarımsal sulama tesisinin yanan motorunu onararak, yeniden üreticilerin kullanımına sundu.Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan üreticilere destek vermek amacıyla işlettiği tarımsal sulama tesislerinde sezonun kurak geçmesinden dolayı pompaların yoğun kullanımından kaynaklanan arızaların bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesinde bulunan tarımsal sulama tesisinin yanan motorunu onararak, yeniden üreticilerin kullanımına sundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan üreticilere destek vermek amacıyla işlettiği tarımsal sulama tesislerinde sezonun kurak geçmesinden dolayı pompaların yoğun kullanımından kaynaklanan arızaların bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesinde bulunan tarımsal sulama tesisinin motorunda yanma meydana geldi. Tesiste; 20 HP gücündeki yanmış olan düşey milli motorun bakım onarımı yapıldıktan sonra kuyuya indirilerek üreticilerin hizmetine sunuldu.

“Osmancalı muhtarı ve çiftçilerinden teşekkür”
Sulama tesisinden faydalanarak arazilerini sulayan Osmancalılı çiftçiler ve Mahalle Muhtarı Mehmet Narin, kurak geçen sezonda arızanın itinayla giderildiği ve ihtiyaç duydukları suya kavuştukları için başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

“Çitçiye olan desteğimiz devam edecek”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, tarımsal üretimin ülke açısından oldukça önem arz ettiğini vurgulayarak, “Üretimde devamlılığının sağlanması için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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