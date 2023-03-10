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Sular altında kalacak olan ilçede yıkımlar devam ediyor

10.03.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yıkımlar devam ediyor. İlçenin yıkımlar öncesi ve sonraki hali havadan görüntülendi.

Sular altında kalacak olan ilçede yıkımlar devam ediyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi buldu, depolanan su miktarı ise 83 milyon metreküpe ulaştı.

Su seviyesi her gün yükselmesiyle karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Yeni yerleşim yerine taşınma işlemi neredeyse tamamlanırken, boşaltılan konutlar ve kamu kurumlarına ait binalar hurdaları için yıkılıyor.

İş makinesi eşliğinde gerçekleştirilen yıkımlar, su seviyesinin içle merkezine ulaşmadan tamamlanması planlanıyor. 2013 temeli atılan Yusufeli Barajı, çalışmaları 9 yıl sürdü. 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan Yusufeli barajı öncesi ve sonrası havadan görüntülendi.

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