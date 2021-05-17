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Suların çekildiği Beyşehir Gölü'nde besiciler hayvanların su ihtiyacını kuyulardan karşılıyor

17.05.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suların çekildiği Beyşehir Gölü'nde besiciler hayvanların su ihtiyacını kuyulardan karşılıyor

Konya'da, Beyşehir Gölü kıyılarında suların kuraklık nedeniyle çekilmesi besicileri zor durumda bıraktı. Besiciler küçükbaş hayvanlarının su ihtiyacını, kuyulardan bakraçlarla taşıyarak gidermeye çalışıyor.

Kış ve bahar mevsimlerinde yeterli yağış alamayan Beyşehir Gölü'nde, su seviyesi yaz mevsimi gelmeden düşmeye başladı.

Beyşehir Gölü kıyılarındaki ağıllarda küçükbaş hayvan besleyen besiciler de suların çekilmesi nedeniyle zor günler yaşıyor.

Küçükbaş hayvanlar, bugüne kadar kıyılarda göl sularından istifade ederken, suların sazlıklara doğru çekilmesi nedeniyle artık göl suyundan faydalanılamıyor.

Besiciler de küçükbaş hayvanlarının susuzluğunu kuyulardan bakraçlarla su çıkararak gidermeye çalışıyor.

Göl kıyısındaki ağılında 200'e yakın küçükbaş hayvan yetiştiren Osman Baysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan 4 metre derinliğindeki kuyudan bakraçlarla su çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Hayvanları her gün sulamak zorunda olduklarını anlatan Baysal, "15-20 gündür bu su kuyusundan hayvanlarımızı suluyoruz. Göl, 20 gündür çok hızlı çekildi. Daha önce hayvanlarımız göl sularıyla sulanıyordu. Şimdi 4 metre derinliğindeki kuyudan su çıkararak hayvanlarımızı suluyoruz. Kovalarla çıkardığımız suyu leğen ve seyyar yalaklara dolduruyoruz, hayvanlarımız da su ihtiyacını bu şekilde gideriyor. Duruma göre kuyudan defalarca su çıkarıyorum ama daha sonraki günlerde bu miktar daha da artacak gibi görünüyor." diye konuştu.

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