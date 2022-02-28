Şule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak

İSTANBUL (AA) - Kitapları, yazıları ve konferanslarıyla 1960-1970'li yıllarda öne çıkan Şule Yüksel Şenler'in mücadelelerle geçen hayatı, vefatının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan "Şule" belgeselinde ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 60 dakikalık tek bölüm olarak hazırlanan belgeselde Şenler’in edebi yönü, mücadelesinin kritik durakları, özel eşyaları, az bilinen özellikleri 28 Şubat'ın yıl dönümünde ilk kez bu akşam saat 19.45'te TRT 1 ile TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Şenler'in hayat hikayesinin en önemli dönüm noktalarının ekrana geleceği belgeselin yönetmenliğini Efe Polat, yapımcılığını Mehmet Talha Geredeli üstlenirken senaryosunu ise Figen Koç yazdı.

Kendisini yakından tanıyanların, yaşamlarını etkilediklerinin tanıklıklarıyla aktarılan hayat hikayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdealist Hanımlar Derneği Kurucu Üyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ve yakın arkadaşlarının hatıra ve görüşleri yer alıyor.

Belgesel, TRT 1 ve TRT Belgesel'in yanı sıra saat 20.00'de TRT Avaz, 20.55'te de TRT Türk'te ekranlara gelecek.

