YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Süleyman Varol: "Yarınımızı korumak isteyenler, suyunu korusunlar"

Süleyman Varol: "Yarınımızı korumak isteyenler, suyunu korusunlar"

18.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Süleyman Varol: "Yarınımızı korumak isteyenler, suyunu korusunlar"

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Yarınımızı korumak isteyenler suyunu korusunlar" dedi.MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, su tasarrufu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Su, hem insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi, hem de başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etmesi ile ulusların devamlılığı için yaşamsal, fakat sınırlı bir kaynaktır.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Yarınımızı korumak isteyenler suyunu korusunlar" dedi.
MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, su tasarrufu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Su, hem insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi, hem de başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etmesi ile ulusların devamlılığı için yaşamsal, fakat sınırlı bir kaynaktır. Su, sürekli bir döngü içinde yenilenebilir bir kaynak olmasına rağmen nüfus artışı, çevre kirliliği, maliyet, bilinçsiz su tüketimi, iklim şartlarındaki değişim gibi sebeplerden dolayı çevrimini tamamlamadan tüketilmektedir. Tarımsal, endüstriyel, içme ve kullanma suyunun elde edilmesi tüm dünya ülkeleri için giderek daha da zorlaşmaya başlamıştır. Bu nedenle 21. yüzyılda suyun dünya tarihinde bilinen stratejik önemi artarak devam etmektedir. Su ihtiyacının artmasına karşın, su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle ülkeler arası anlaşmazlıklarda da artışlar gözlenmektedir. Küresel iklim değişikliğinden etkilenen Türkiye diğer bölge ülkelerine oranla daha avantajlı durumda görünmekle birlikte kişi başına düşen su miktarı ile dünya ülkelerinin gerisinde kalmaktadır. Ekolojik dengenin korunması için su kaynaklarının akılcı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Türkiye’ de su kullanımının sektörlere göre dağılımına bakılacak olursa; % 73 tarım, %11 sanayi ve %16 evsel kullanım olarak bilinmektedir. Bu oranlara baktığımızda tarımsal su tüketiminin oldukça yoğun olduğu görünmekte. Bu oranın düşürülerek tarımsal sulamada tasarrufun sağlanması için uygun sulama yöntemlerinden modern tarım yöntemlerine geçilmesi ve bunun yanı sıra evlerde kullanılan atık suların belirli ölçülerde arıtılarak tarımda kullanılması yöntemleri ile tarımda kullanılan suyun önemli ölçüde düşürüleceği öngörülmektedir. Tarım sektöründen sonra en fazla su tüketimi sanayi sektöründe görülür. Sanayide tatlı su en fazla elektrik üretiminde kullanılır. Nükleer ve fosil yakıtlı santrallerde, endüstriyel suyun büyük bir bölümü soğutma suyu olarak kullanılmaktadır. Bu sektörde kullanılan suyun arıtılmadan doğaya geri bırakılması önemli oranlarda su kirliliğine neden olmaktadır. Başta insan sağlığı olmakla birlikte bu durum hem tarımda hem de endüstriyel üretimde önemli ölçüde zarar vermektedir. Evsel su kullanımı ise kişi başına günlük su tüketimi üzerinden değerlendirilir. Suyun kullanıldığı her sektörde, daha bilinçli, daha tutarlı suyu kullanarak hem çevreye hem yaşayan bütün canlılara fayda sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Varol, "İnsan yaşamında suyun önemini arttıran bir diğer özellik ise onun temizlik aracı olmasıdır. Temizliğe dayanan İslam dini, nedenle suya ayrı bir önem vermiştir. Hz. Muhammed (sav), "İmanın yarısı temizliktir" buyurmuştur. Hz. Peygamber’in suya ilişkin verdiği mesajlardan biri de suyun tasarruflu kullanımıdır. Günümüzde de sıkıntısı çekilen ve gelecekte bu sıkıntının daha da artacağından korktuğumuz susuzluğun çaresi, yüzyıllar öncesinden verilen mesajdadır. İsraf yasağı için verilen en önemli örnek abdest alınan su ile ilgilidir. İbn Amr bin el-Âs’dan (ra): "Peygamber, abdest almakta olan Sa’d (ra)’ın yanına uğradı ve ona : "Nedir bu israf?" dedi. "Abdestte israf olur muymuş" diye soran sahabeye Hz. Peygamber, "Evet, sen akarsuyun kenarında bulunsan bile’" buyurmuştur. Bir başka hadisinde ise: "Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.’’ buyurmuştur. Sonuç olarak en küçük canlıdan en büyük canlı varlığa kadar bütün yaşamı ayakta tutan suyu, hem yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz, hem doğal ekolojik sistemin sürdürülebilirliği hem de dinimizin emrettiği üzere israftan kaçınarak kullanmalıyız. Emanetçisi olduğumuz tüm kaynaklar gibi suyun da gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli bir şekilde aktarılması için gerekli önlemleri almalıyız" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:47
Öğle
12:53
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Kulaçlar milli takım seçme ve TOHM baraj müsabakaları için atıldı

Kulaçlar milli takım seçme ve TOHM baraj müsabakaları için atıldı

Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı

Haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Develi Belediyespor, Konya deplasmanında kazandı

Develi Belediyespor, Konya deplasmanında kazandı

Kayseri polisinden hayvanlara yem desteği

Kayseri polisinden hayvanlara yem desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.