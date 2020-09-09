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Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı giriş sınavları yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.09.2020 14:01 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa’da uzun yıllardır yetenekli gençlere ücretsiz ve akademik düzeyde müzik ve dans eğitimi vererek fırsat eşitliği sağlayan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı giriş sınavları gerçekleştirildi.200’den fazla adayın ön kayıt yaptırdığı Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 5-6 Eylül tarihlerinde ön kabul sınavını konservatuvar bahçesinde açık havada yerine getirdi.

Süleymanpaşa’da uzun yıllardır yetenekli gençlere ücretsiz ve akademik düzeyde müzik ve dans eğitimi vererek fırsat eşitliği sağlayan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı giriş sınavları gerçekleştirildi.
200’den fazla adayın ön kayıt yaptırdığı Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 5-6 Eylül tarihlerinde ön kabul sınavını konservatuvar bahçesinde açık havada yerine getirdi. Adaylar başvurdukları alanla ilgili olarak yetenek testine tabi tutularak tek tek değerlendirmeye alındı. Sadece gençlerin değil, yaş sınırı olmaksızın herkesin eğitim alabildiği konservatuvara yetişkinlerin de ilgi gösteği belirtildi.

Sonuçlar internetten duyurulacak
Sınav sonuçlarının en kısa sürede Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi www.suleymanpasa.bel.tr adresinde yayınlanacağı belirtilirken, ön kabul sınavını geçen adayların 12-13 Eylül tarihlerinde kesin kabul sınavına tabi tutulacağı kaydedildi. Kesin kabul sınavını da başarıyla geçen adaylar, 14-18 Eylül tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecek. 19 Eylül Cumartesi günü ise ilk ders zili ile birlikte 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başlamış olacak.

Salgına karşı tüm önlemler alındı
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı tarafından yapılan açıklamada; yeni dönemde öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için küresel salgın tedbirleri kapsamında her türlü önlemin alındığı, seyreltilmiş eğitim modelinin uygulanacağı ifade edildi. Tedbirler kapsamında, dersliklerin ders günleri günde iki kez dezenfekte edileceği, sınıfların 10 kişi ile sınırlandırıldığı, öğretim görevlileri ve öğrencilerin maske ve siperlikle derslere katılacağı, sınıflarda dezenfektan bulundurulacağı vurgulandı.

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