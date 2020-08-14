Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi açılışı 19 Ağustos’ta

Süleymanpaşa Belediyesi, 100. Yıl Mahallesi’nde 60 gün gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği yeni Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet binasının açılışını 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Günlük 5 bin kişi kapasiteye sahip olan ve modern, endüstriyel düzeydeki mutfağıyla hijyenik ortamda hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, salgın tehdidinin kontrol altına alındığı yeni normalleşme sürecinde, resmi açılış töreni ile vatandaşlara takdim edilecek. Tören, 19 Ağustos Çarşamba saat 18.00’da gerçekleşecek. Açılış töreni salgın tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.

Eski Aşevi binasının fiziki koşullarının yetersiz olması ve belediyeye olan kira yükü nedeniyle harekete geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 100. Yıl Mahallesi’nde yeni aşevi yapımı için düğmeye basmış ve sadece 60 günde tamamlanan Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başlamıştı.

Salgın döneminde bin 600 kişiye sıcak yemek hizmeti verdi

Korona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde yeni binasında hizmete giren Aşevi, açılış töreni yapılmadan hizmet vermeye başlamış, günlük rutin 800 kişilik sıcak yemek servisi hizmetini bu dönemde 1600’e çıkararak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarıın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamıştı. Yine bu süreçte hizmet binasının bünyesinde bulunan Hayır Çarşısı ile Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz yeni kıyafet ve ayakkabı hizmeti vererek yüzleri güldürmüştü.