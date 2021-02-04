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Süleymanpaşa Belediyesi eğitimlere yeniden başladı

04.02.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ara verilen kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri ile spor ve enstrüman kurslarına yeniden başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ara verilen kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri ile spor ve enstrüman kurslarına yeniden başladı. Birbirinden farklı 17 branşta verilen eğitim ve kurslar, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uygun şekilde yürütülüyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerden, her yaştan kendini geliştwirmek isteyen 948 kursiyer faydalanıyor. Süleymanpaşa Belediyesi Kişisel Gelişim ve Meslek Edindirme Kursları ile Spor ve Müzik Eğitimleri kapsamında, Çinicilik, El Sanatları, Fotoğrafçılık ve Tezhip gibi sanatsal eğitimler, Diksiyon, İngilizce, Yunanca ve İşaret Dili gibi kişisel gelişim kursları, Gitar, Keman, Klarnet ve Piyano olmak üzere enstrüman-temel müzik eğitimleri, Tekvando, Judo, Yüzme ve Pilates eğitimleri ile Halk Oyunları kursu olmak üzere 17 farklı branşta eğitim veriliyor.

Salgın tedbirleri sıkı şekilde uygulanıyor
Her kurs, alanında eğitim almış ve uzman eğitmenler tarafından verilirken, hem eğitmenlerin hem kursiyerlerin sağlığı ile ilgili her türlü önlem alınarak dersler gerçekleştiriliyor. Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen ve tamamen ücretsiz olarak verilen eğitimler sonunda kursiyerler sınava tabi tutularak sertifika almaya hak kazanacak.
Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni dönemde açılacak olan kurs ve eğitimlerden faydalanmak isteyen vatandaşların Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet adresi www.suleymanpasa.bel.tr üzerinden başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi.

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