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Süleymanpaşa Belediyesi evde kültür sanat etkinliklerine başladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsten etkilenmemek adına alınan önlemler kapsamında evlerinde kalan Süleymanpaşalılar için Facebook üzerinden canlı yayınlara devam ediyor.Salgının en aza indirilebilmesi için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkışların sınırlandırılması sonrası Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşların evlerinde hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi Evde Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser ilgi ile takip edildi.2 saat süren programı binlerce kişi ilgiyle takip ettiBinlerce kişinin izlediği, yüzlerce eserin yorum olarak istendiği Konservatuvar Şefi Salih Demirci ve Eğitmen Emine Özata’nın sesi, konservatuvar eğitmenlerinin de enstrümanları ile eşlik ettiği konser yaklaşık 2 saat sürerken, popüler şarkıların yanı sıra nostaljik eserlere ve türkülere de yer verildi.Başkan Yüksel de canlı yayına katıldı“#EvdeKalSüleymanpaşa Biz Size Çalar Söyleriz” sloganıyla gerçekleştirilen canlı yayına Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de katılarak vatandaşları selamlayıp bu süreçte evlerinde kalan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi’nin büyük ilgi gören kültürel ve sanatsal etkinliklerinin içinde bulunulan süreçten dolayı canlı yayınlar ile devam edeceği söyleşilerden konserlere, bilgilendirme programlarından şiir dinletilerine yepyeni etkinlikler ile sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların evlerine konuk olunacağının altı çizildi.Perşembe gecesi, “Cuma Sohbetleri” ile şenlenecekSüleymanpaşa Belediyesi’nin canlı yayınlarında bu akşamın da konuğu belli olurken Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek “Cuma Sohbetleri” programının konuğu olarak Süleymanpaşalılar ile buluşacak.26 Mart Perşembe Günü Facebook üzerinden Süleymanpaşa Belediyesi hesaplarından saat 18.00’de gerçekleşecek canlı yayında İl Müftüsü İsmail İpek, İslam’a uygun yaşamanın incelikleri, izleyicilerden gelen sorular, gündelik yaşamda karşılaşılan olayların dini boyutları ve ahiret hayatını güzelleştirmek için bilinmesi gereken dini bilgileri Süleymanpaşalılar ile paylaşacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsten etkilenmemek adına alınan önlemler kapsamında evlerinde kalan Süleymanpaşalılar için Facebook üzerinden canlı yayınlara devam ediyor.
Salgının en aza indirilebilmesi için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkışların sınırlandırılması sonrası Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşların evlerinde hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi Evde Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser ilgi ile takip edildi.

2 saat süren programı binlerce kişi ilgiyle takip etti
Binlerce kişinin izlediği, yüzlerce eserin yorum olarak istendiği Konservatuvar Şefi Salih Demirci ve Eğitmen Emine Özata’nın sesi, konservatuvar eğitmenlerinin de enstrümanları ile eşlik ettiği konser yaklaşık 2 saat sürerken, popüler şarkıların yanı sıra nostaljik eserlere ve türkülere de yer verildi.

Başkan Yüksel de canlı yayına katıldı
“#EvdeKalSüleymanpaşa Biz Size Çalar Söyleriz” sloganıyla gerçekleştirilen canlı yayına Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de katılarak vatandaşları selamlayıp bu süreçte evlerinde kalan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi’nin büyük ilgi gören kültürel ve sanatsal etkinliklerinin içinde bulunulan süreçten dolayı canlı yayınlar ile devam edeceği söyleşilerden konserlere, bilgilendirme programlarından şiir dinletilerine yepyeni etkinlikler ile sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların evlerine konuk olunacağının altı çizildi.

Perşembe gecesi, “Cuma Sohbetleri” ile şenlenecek
Süleymanpaşa Belediyesi’nin canlı yayınlarında bu akşamın da konuğu belli olurken Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek “Cuma Sohbetleri” programının konuğu olarak Süleymanpaşalılar ile buluşacak.
26 Mart Perşembe Günü Facebook üzerinden Süleymanpaşa Belediyesi hesaplarından saat 18.00’de gerçekleşecek canlı yayında İl Müftüsü İsmail İpek, İslam’a uygun yaşamanın incelikleri, izleyicilerden gelen sorular, gündelik yaşamda karşılaşılan olayların dini boyutları ve ahiret hayatını güzelleştirmek için bilinmesi gereken dini bilgileri Süleymanpaşalılar ile paylaşacak.

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Akşam
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Cerkezkoy
Semra Eczanesi
Corlu
Alkan Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Şifa Eczanesi
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Nevra Eczanesi
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