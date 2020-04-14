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Süleymanpaşa Belediyesi konserleri evlere götürmeye devam ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.04.2020 09:47 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgınının ilk ortaya çıkışından bu yana her geçen gün uyguladığı tedbirleri arttıran Süleymanpaşa Belediyesi, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların evlerinde daha kaliteli zaman geçirebilmeleri için de çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Korona virüsü salgınının ilk ortaya çıkışından bu yana her geçen gün uyguladığı tedbirleri arttıran Süleymanpaşa Belediyesi, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların evlerinde daha kaliteli zaman geçirebilmeleri için de çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, korona virüsü salgını nedeniyle ertelenen kültür ve sanat etkinlikleri, canlı yayınlarla Süleymanpaşalıların ayağına getiriliyor.
Geçtiğimiz hafta canlı olarak Süleymanpaşa TV üzerinden yayınlanan Mustafa Keser konserinin ardından, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Salih Demirci ve konservatuvar eğitmenlerinden ve aynı zamanda ses sanatçısı olan Emine Özata’nın konseri de ilgiyle izlendi. Canlı yayınlanan konser, sosyal medya aracılığıyla binlerce Süleymanpaşalının evlerine ulaştı.
“Sen Evde Kal Süleymanpaşa, Biz Senin İçin Çalar Söyleriz” sloganıyla hayata geçirilen konserde; Özata ve Demirci’ye Tekirdağ’ı O Ses Türkiye yarışmasında başarıyla temsil eden Hüseyin Aldırmaz da konuk sanatçı olarak eşlik etti. Üç sanatçı birbirinden güzel şarkıları yine Süleymanpaşalı müzisyenler eşliğinde canlı olarak seslendirdi. Konser, Süleymanpaşa TV internet sitesinin yanı sıra Facebook ve Youtube gibi sosyal medya ağları üzerinden de çok sayıda kişiye ulaştı.
Süleymanpaşa TV’de canlı olarak yayınlanan kültür ve sanat etkinliklerinin, salgın önlemleri sona erinceye kadar aralıksız devam edeceği belirtilirken, bir kez daha “Evde Kal Süleymanpaşa” çağrısı yinelendi.

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