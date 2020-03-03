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Süleymanpaşa Belediyesi okul bahçelerinin de temizliğini yapıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim öğretim hayatlarına devam edebilmesi için hafta sonları tüm okul bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı yıkama ekipleri ve süpürge makinelerinin ilçenin tamamındaki okullarda gerçekleştirdiği çalışmalarda okul bahçeleri tek tek köpüklü suyla yıkanırken süpürge araçları da yıkanan yerlerdeki çöpleri topluyor."Çocuklarımızın okul hayatlarını daha hijyenik ortamda sürdürmesini istiyoruz"Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Okullarımızda eğitim öğretime ara verilen hafta sonlarında ekiplerimiz tek tek tüm okul bahçelerini yıkayıp süpürüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim öğretim hayatlarına devam edebilmesi için hafta sonları tüm okul bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı yıkama ekipleri ve süpürge makinelerinin ilçenin tamamındaki okullarda gerçekleştirdiği çalışmalarda okul bahçeleri tek tek köpüklü suyla yıkanırken süpürge araçları da yıkanan yerlerdeki çöpleri topluyor.

"Çocuklarımızın okul hayatlarını daha hijyenik ortamda sürdürmesini istiyoruz"
Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Okullarımızda eğitim öğretime ara verilen hafta sonlarında ekiplerimiz tek tek tüm okul bahçelerini yıkayıp süpürüyor. Biz çocuklarımızın daha temiz, daha hijyenik ortamda okul hayatlarını sürdürmesini istiyoruz. Göze güzel gözükmeyen yer gönle güzel düşmez. Çocuklarımız çirkinliklere değil; başarıya odaklanmalıdır. Biz de bunun için çalışıyoruz. Hep dediğim gibi; çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

“Bu çevre hepimizin, bu çevre geleceğimizin”
“Atmazsan Batmaz" adı altında başlatılan temizlik seferberliğine de dikkat çeken Başkan Yüksel, “Gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bizler çöp toplamaktan yorulmaz, usanmayız. Ancak atmazsan da batmaz. Tüm halkımızdan ricamız çevremize duyarlı olmaları. Bu çevre hepimizin, bu çevre geleceğimizin” ifadelerini kullandı.

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