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Süleymanpaşa Belediyesinden hem bayrak hem kandil simidi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.10.2020 18:38 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle Eski ve Yeni Sanayi esnafı ile kırsal mahallelerde kandil simidi takdimi gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle Eski ve Yeni Sanayi esnafı ile kırsal mahallelerde kandil simidi takdimi gerçekleştirildi. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eski Sanayi Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi esnafın Mevlid Kandili’ni tebrik ederek, kandil simidi ikramında bulundular ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in sevgi ve selamlarını ilettiler. Ayrıca kırsal mahallelere de ziyaretlerde bulunan ekipler, buralarda yaşayan vatandaşların Mevlid Kandili’ni tebrik edip, simit ikram ettiler.

Türk bayrağı hediye edildi
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından esnaf ziyaretleri yapılarak içinde Başkan Yüksel’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama notunun da yer aldığı Türk bayrakları hediye edildi.

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