Süleymanpaşa Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine dev destek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsü sebebiyle uygulanan tedbirler kapsamında hanelerine gıda temininde mağduriyet yaşayan vatandaşlara yaklaşık 4 bin koli erzak dağıtarak destek oldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Başkan Yardımcılarının da katıldığı dağıtımda 65 yaş üstü, evden çıkamayan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara içeriğinde temel gıda ihtiyaçlarının yer aldığı gıda destek paketleri evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

İhtiyaç sahiplerinin yoğunlukta olduğu 3 mahallede gerçekleşen çalışma kapsamında açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Zor günler geçiriyoruz. Bu zor günleri el ele vererek gönül birliği içerisinde atlatacağız. Biz bize yeteceğiz. Belediyemiz bünyesinde tüm imkanları seferber ettik” dedi.

İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Başkan Yüksel, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda herkese can kulağı vererek, başta Tekirdağ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Merkezi olmak üzere, Süleymanpaşa Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri, Aşevi ve belediye hizmet birimleri ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı kuralları çerçevesinde evinde kalıp kendini, sevdiklerini ve çevresini koruyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yetiştirmeye çalıştık. Tek bir amaç etrafında birleştik. Bu birlik ile hiçbir vatandaşımız aç yatmayacak.” dedi.