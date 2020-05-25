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Süleymanpaşa, çocuk parkları ile donatılıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.05.2020 14:45 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftalardır evlerinde kapalı kalan çocukların kısıtlama sonrası özgürlüğün tadını doyasıya çıkarabilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftalardır evlerinde kapalı kalan çocukların kısıtlama sonrası özgürlüğün tadını doyasıya çıkarabilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Birçok mahallede eş zamanlı olarak çocuk parkı yapım çalışmaları sürüyor.
Yıllardan beri Eskicami-Ortacami Mahallesi sakinlerinin beklediği ancak bir türlü gerçekleşmeyen çocuk parkı, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye kazandırılıyor. Yine yıllardan beri dezavantajlı Roman kesimin birçok hizmetten mahrum olarak yaşadığı Aydoğdu Mahallesi’nde de yeni bir çocuk parkı yapımı devam ediyor.
Ayrıca 100. Yıl Mahallesi Uysallar Sokak’ta yapımı tamamlanan çocuk parkı da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesini ve mahallenin çocuklarının sesleri ile çınlayacağı günleri beklemeye başladı. Uysallar Sokak aynı zamanda yıllardır mahkûm olduğu toprak yoldan da kurtularak asfalt yola kavuşturuldu.
Kırsal mahallelerde de çocuk parkları yapım çalışmaları sürerken, Banarlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çocuk parkı da çocuklarla buluşmaya hazır hale getirildi.
Çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını çok önemsediklerinin altını çizerek bu doğrultuda yatırımlar yaptıklarını ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için çok şey ifade ediyor. Onlar için hizmet dönemimiz içinde birçok proje hayata geçireceğiz. 30 spor tesisi 1-2 yıl içinde tamamlanmış olacak. Bunun yanında ihtiyaç duyulan her yere çocuk parklarımızı oluşturmaya başladık ve buna devam edeceğiz. 100. Yıl Mahallesi Uysallar Sokak’ta hem yıllardır toz toprak içinde bırakılan ve el sürülmeyen yolları asfaltlayıp sokak sakinlerimizi yazın tozdan kızın çamurdan kurtardık hem de sokağımıza bir çocuk parkı kazandırarak çocuklarımızın kısıtlamalar kalktıktan sonra enerjilerini atabilecekleri bir alana kavuşmalarını sağladık. Eskicami-Ortacami Mahallesi yıllardır park istiyordu, oraya da parkımızı kazandırıyoruz. Aynı şekilde Aydoğdu Mahallesi’nde de çocuk parkı çalışmamız sürüyor. Kısa süre içinde çok sayıda mahallemizde çocuk parklarımız birbiri ardına hizmete girecek. Aynı zamanda bu çocuk parklarımızın tamamını bir yıldan az bir süre içinde kameralarla donatarak çocuklarımızın güven içinde ve gönüllerince oynayabilecekleri alanlar meydana getirmiş olacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz, çok değil bir-iki yıl içinde Süleymanpaşa’da yaşamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu hissedecekler. Çocuklarımıza ve ailelerine şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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