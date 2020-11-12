Süleymanpaşa MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışları 15 Kasım Pazar günü yapılacak

13 Kasım Tekirdağ’ın Kurtuluş Günü dolayısıyla, 15 Kasım Pazar günü, Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Bisiklet İl Temsilciliği iş birliği ile MTB (Dağ Bisikleti) yarışı gerçekleştirilecek. Yarışların startı Karadeniz Mahallesi kurbanlık satış alanından verilecek.

Gençlerin spora teşvik edilmesi ve bisiklet sporunun yaygınlaştırılması, geliştirilmesi amacıyla ve 13 Kasım Tekirdağ’ın Kurtuluşu kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan MTB CUP Dağ Bisikleti yarışları; Junior Erkek (14-17), Junior Kadın (14-17), Genç Erkek (18-20), Genç Kadın (18-20), Elit Erkek (21-29), Elit Kadın (21-29), Master Erkek A (30-39), Master Erkek B (40+), Master Kadın (30+) ve Paralimpik olmak üzere 9 kategoride gerçekleştirilecek.

Sabah 9.30’da başlayacak olan yarışlar gün boyu sürecek ve kazanan sporculara kupa, madalya ve sürpriz ödüller verilecek.

