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Süleymanpaşa yıllardır beklediği kapalı pazar yerine kavuşuyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.04.2020 09:44 | Son Güncelleme

Bir yandan korona virüsü salgını ile dört koldan mücadeleyi sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, diğer yandan yıllardır çözülemeyen bir sorunu daha ortadan kaldırmak için düğmeye bastı.

Bir yandan korona virüsü salgını ile dört koldan mücadeleyi sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, diğer yandan yıllardır çözülemeyen bir sorunu daha ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Pazartesi ve Perşembe günleri kurulan kentin en büyük semt pazarının bulunduğu alanda, modern kapalı semt pazarının yapımına başlandı.
Çocuk parkı ve dinlenme alanlarını da kapsayan 3400 metrekare kapalı alana sahip olacak olan semt pazarı ile ilgili çalışmalara başlanırken, eski pazar yerindeki izbe görünümlü yapılar yıkılarak temizlik çalışmaları tamamlandı. Kısa sürede tamamlanması planlanan semt pazarı inşaatının ardından Süleymanpaşa’nın yıllardır kanayan bir yarası daha tarihe karışmış olacak.

Otopark olarak da hizmet verecek
Yavuz Mahallesi Ruşen Güneş Caddesi üzerindeki 612 ada ve 14-15-16-17-22 parselleri kapsayan alanda gerçekleştirilen kapalı semt pazarı, faaliyete geçtiğinde pazarların kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek. Diğer merkez mahallelerde de modern ve kapalı semt pazarı çalışmalarının devam ettiği ve Perşembe Pazarının tamamlanmasının ardından birbiri ardına yapımlarına başlanacağı belirtildi.

“Bir yıl içinde 6 semt pazarını hizmete geçireceğiz”
Perşembe Pazarı olarak anılan alanda gerçekleştirilen çalışmalara bizzat iştirak eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yüksel, “Perşembe pazarı, yıllardır ihmal edilmiş, perişan bir halde duran ve bu kente hiç yakışmayan görüntüsüyle bizi rahatsız eden bir alandı. Bu alan, bizim uzun süredir proje anlamında üzerinde çalıştığımız semt pazarlarının ilki olacak. Kısa sürede burayı faaliyete geçirip diğer merkez mahallelerimizdeki projelere başlayacağız. Allah’ın izniyle 1 yıl içinde 6 semt pazarımızı vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın hizmetine sunmuş olacağız. Semt pazarlarımız tamamlandığında örnek bir belediyecilik çalışması ile şehrimizin çok önemli bir ihtiyacını daha yerine getireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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