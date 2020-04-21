Süleymanpaşa yıllardır beklediği kapalı pazar yerine kavuşuyor

Bir yandan korona virüsü salgını ile dört koldan mücadeleyi sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, diğer yandan yıllardır çözülemeyen bir sorunu daha ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Pazartesi ve Perşembe günleri kurulan kentin en büyük semt pazarının bulunduğu alanda, modern kapalı semt pazarının yapımına başlandı.

Çocuk parkı ve dinlenme alanlarını da kapsayan 3400 metrekare kapalı alana sahip olacak olan semt pazarı ile ilgili çalışmalara başlanırken, eski pazar yerindeki izbe görünümlü yapılar yıkılarak temizlik çalışmaları tamamlandı. Kısa sürede tamamlanması planlanan semt pazarı inşaatının ardından Süleymanpaşa’nın yıllardır kanayan bir yarası daha tarihe karışmış olacak.

Otopark olarak da hizmet verecek

Yavuz Mahallesi Ruşen Güneş Caddesi üzerindeki 612 ada ve 14-15-16-17-22 parselleri kapsayan alanda gerçekleştirilen kapalı semt pazarı, faaliyete geçtiğinde pazarların kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek. Diğer merkez mahallelerde de modern ve kapalı semt pazarı çalışmalarının devam ettiği ve Perşembe Pazarının tamamlanmasının ardından birbiri ardına yapımlarına başlanacağı belirtildi.