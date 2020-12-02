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Süleymanpaşa’da gençlik ve spor hamlesi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.12.2020 10:12 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ortacami ve Çiftlikönü Mahallelerinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alarak Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerine ziyarette bulundu.Ortacami Mahallesi’nde inşaatı süren spor tesislerini ziyaret eden Başkan Yüksel, sahaların son durumunu inceleyerek bölgede yapılacak çalışmaları yerinde planladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ortacami ve Çiftlikönü Mahallelerinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alarak Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerine ziyarette bulundu.
Ortacami Mahallesi’nde inşaatı süren spor tesislerini ziyaret eden Başkan Yüksel, sahaların son durumunu inceleyerek bölgede yapılacak çalışmaları yerinde planladı. Ortacami Mahallesi’ne kazandırılacak olan halı saha ile basketbol, voleybol ve tenis oynamaya müsait olacak şekilde tasarlanan çok amaçlı spor sahasının son aşamaya gelen çalışmaları hakkında bilgi alan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz toplamda 28 spor tesisini kapsayan gençlik ve spor hamlesi tüm Süleymanpaşalı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

Çiftlikönü mahalle konağı yükseliyor
Daha sonra Çiftlikönü Mahallesi’nde inşaatı devam eden Çiftlikönü Semt Sahası ve Mahalle Konağı projesine de ziyarette bulunan Başkan Yüksel, hızla yükselen Mahalle Konağı inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaları yakından takip etti. Yıllarca ihmal edilmiş mahallelerden olan Çiftlikönü Mahallesi’ne değer katacak projeye ilişkin planlamalar yaparak ekiplere kolaylıklar dileyen Yüksel, projenin mahalle sakinlerine hayırlı olması dileklerini dile getirdi.
Yüksel, ayrıca çeşitli projelerde kullanılan kent mobilyaları ve aksesuarların imalatı, tamir, tadilat ve bakım işlerinin gerçekleştirildiği Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerini de ziyaret ederek çalışmaları yerinde değerlendirdi.

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