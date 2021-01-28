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Süleymanpaşa’da karla mücadele sürüyor

28.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya’da etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili tüm önlemleri alarak gerek merkezde, gerekse kırsal mahallelerde kar yağışının çileye dönüşmesini önledi.Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ile birlikte harekete geçen ekipler, kar küreme makineleri, tuzlama araçları ve 30’dan fazla personel ile merkez ve kırsal mahallelerde tüm yolların açık kalması için mücadele etti.

Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya’da etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili tüm önlemleri alarak gerek merkezde, gerekse kırsal mahallelerde kar yağışının çileye dönüşmesini önledi.
Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ile birlikte harekete geçen ekipler, kar küreme makineleri, tuzlama araçları ve 30’dan fazla personel ile merkez ve kırsal mahallelerde tüm yolların açık kalması için mücadele etti. Gün boyu süren kar yağışına rağmen, yürütülen çalışmalar neticesinde Süleymanpaşa genelinde tek bir yol dahi ulaşıma kapanmadı, herhangi bir don vakası yaşanmadı.
“Kapanan yolumuz yok”
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemizde etkili olan kar yağışının, bazı merkez ve özellikle yer yer yoğun olarak görüldüğü kırsal mahallelerimizde, risk oluşturan yollarımızda gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz tarafından yürütülen kar küreme ve yol temizleme çalışmaları sayesinde, an itibariyle ulaşım engeli bulunan güzergâhımız yok. Ayrıca ekiplerimiz, güzergâh boyunca yaptıkları çalışmalarda, araçlarıyla yolda kalan vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. Allah’a hamdolsun, bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

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