YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Süleymanpaşa’da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı

Süleymanpaşa’da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda 2 bin 734 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Süleymanpaşa’da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda 2 bin 734 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli olaylarda toplamda 45 kişi yakalandı.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 2020 yılı Şubat Ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi ve bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.
Uygulama ve denetimlerde 2 bin 734 kişinin GBT sorgulaması yapılarak, bu şahıslardan 6’sı aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 36 ayrı olayda toplam 45 kişi yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. Ayrıca 42 yoklama kaçağı olarak aranan şahsa gerekli tebligat yapıldı. Bu çalışmalar sırasında, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait fişekler, 2 adet çalıntı akü, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet monitör, 1 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 8 adet mazgal demiri, 22 adet ecstasy hap ve 40 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Süleymanpaşa’da polis 1 ayda 2 bin 734 kişiyi sorguladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
13:26
İkindi
16:38
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Bilge Eczanesi
Corlu
Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Meltem Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Emin Eczanesi
Kapakli
Yeni Eczanesi
Malkara
Erkan Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engellilere ücretsiz kuaför desteği

Engellilere ücretsiz kuaför desteği

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.