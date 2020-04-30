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Süleymanpaşalı çocuklar uzaktan eğitimle kendilerini geliştiriyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri dolayısıyla bünyesinde bulunan tüm eğitim kurumlarında fiziksel eğitime verdiği arayı oluşturulan uzaktan eğitim programları ile telafi ediyor.Süleymanpaşa Belediyesi bünyesindeki Çocuk Akademisi, Kod Atölyesi, Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, Çocuk Kulübü ve Belediye Konservatuvarı, öğrencilerine internet üzerinden eğitime devam ediyorlar.

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri dolayısıyla bünyesinde bulunan tüm eğitim kurumlarında fiziksel eğitime verdiği arayı oluşturulan uzaktan eğitim programları ile telafi ediyor.
Süleymanpaşa Belediyesi bünyesindeki Çocuk Akademisi, Kod Atölyesi, Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, Çocuk Kulübü ve Belediye Konservatuvarı, öğrencilerine internet üzerinden eğitime devam ediyorlar. Eğitmenler, öğrencilerle iletişim kurarak birebir ya da video konferans yoluyla derslerini gerçekleştiriyorlar.
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğrencileri, canlı dersler dışında evlerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları kaydederek eğitmenleri ile paylaşıyorlar. Çocuk Akademisi eğitmenleri, 3-6 yaş arası öğrencilerle ve velilerle haftalık çalışma planlarını paylaşıyor ve öğrencilerin hazırladıkları ödevleri değerlendirerek evlerinde geçirdikleri zamanı daha verimli şekilde kullanmalarını sağlıyorlar. Kod Atölyesi, teorik ve uygulamalı dersleri öğrencileri ile video ve canlı bağlantılar yolu ile paylaşarak eğitime devam ediyor. Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, öğrencilerin akademik süreçlerini yakından takip ediyor, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim sistemi olan EBA üzerinden okullarına devam etmelerini sağlayarak eğitimlerinden geri kalmalarının önüne geçiyor. Ayrıca işaret dili, müzik ve çalgı eğitimi gibi çevrimiçi derslerle öğrencilerin evdeki zamanlarını kaliteli aktivitelerle dolduruyor.

Uzaktan eğitim salgın önlemleri boyunca devam edecek
Uzaktan eğitim çalışmalarının salgın önlemleri boyunca devam edeceği, yaz döneminde düzenlenmesi planlanan yaz kurslarının da gerek görülmesi durumunda uzaktan eğitimle yapılabileceği ifade edildi.

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