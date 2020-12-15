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Süleymanpaşa’nın maskotu Duman’a özel hediye

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.12.2020 10:40 | Son Güncelleme

Rumeli İskelesi’nde bulunan sıra dükkânlarda faaliyet gösteren, kadınların el emeği üretimlerini değerlendirebildikleri S.S.

Süleymanpaşa’nın maskotu Duman’a özel hediye

Rumeli İskelesi’nde bulunan sıra dükkânlarda faaliyet gösteren, kadınların el emeği üretimlerini değerlendirebildikleri S.S. Paşa 59 Küçük Sanat Kooperatifi, kendi üretimleri olan ilk kedi minderini Süleymanpaşa Belediyesinin himayesindeki Duman isimli kediye hediye etti.
Süleymanpaşa Kent Konseyi bünyesinde kurulan ve Süleymanpaşa Belediyesinin desteğiyle kadın girişimine önayak olan S.S. Paşa 59 Küçük Sanat Kooperatifi, üretimlerine devam ediyor. Kooperatif üyesi kadınlar, kedi ve köpek gibi ev hayvanları için kişiye özel minder tasarımlarını görücüye çıkardı.
İlk üretilen minder ise Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası’nda yaşayan Duman isimli kediye hediye edildi. Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i makamında ziyaret ederek, Duman’ın adının ve Süleymanpaşa Belediyesi logosunun yer aldığı minderi Yüksel’e takdim etti.
Konsey Başkanı Güngör’e ziyareti ve hediyesi için teşekkür eden Belediye Başkanı Yüksel, “Süleymanpaşalı kadın girişimcilerimizden Duman’a hediye geldi! Rumeli İskelemizdeki sıra dükkânlarda faaliyet gösteren kooperatifimizin, kadın girişimcileri tarafından üretilerek satışa sunulacak kedi minderlerinin ilki, belediyemizin sevimli maskotu Duman için hazırlandı. Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanımız Sn. Beste Emre Güngör’ün hediyesine ve minderin hazırlanmasında emeği geçen hanım kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Güngör, tasarımından üretimine tamamen kendi ürettikleri minderler için bütün hayvanseverleri Rumeli İskelesi girişindeki kooperatife ait satış mağazasına beklediklerini dile getirdi.
Kadınlar üretiyor, kooperatif ekonomiye kazandırıyor.

Süleymanpaşa’nın maskotu Duman’a özel hediye

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