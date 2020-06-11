YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Süleymanpaşa’nın turizm potansiyelini arttıracak projeler

Süleymanpaşa’nın turizm potansiyelini arttıracak projeler

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Şehrin var olan meydanlarını düzenleyen ve yeni meydanlar kazandırarak albenisini arttıran Süleymanpaşa Belediyesi, Paşa Park ve Ata Tepe gibi iki dev proje ile turistik değerine tavan yaptıracak çalışmalara hız verdi.

Şehrin var olan meydanlarını düzenleyen ve yeni meydanlar kazandırarak albenisini arttıran Süleymanpaşa Belediyesi, Paşa Park ve Ata Tepe gibi iki dev proje ile turistik değerine tavan yaptıracak çalışmalara hız verdi. Projelerin inşa edileceği bölgede SİT alanı kazıları başladı.
Ata Tepe projesi tamamlandığında şehre hakim bir noktada yükselecek olan devasa boyutlardaki Atatürk Anıtı ve Türk Bayrağı ile ziyaretçileri karşılayarak şehri hafızalara kazımayı amaçlayan Süleymanpaşa Belediyesi, bünyesinde büyük bir tema park, seyir terasları ve dinlenme alanlarını da barındıran Paşa Park projesi ile de Süleymanpaşa’yı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Her iki projenin de Süleymanpaşa’nın tanıtımına büyük katkı yapması bekleniyor.

Başkan Yüksel çalışmaları yerinde inceledi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Atatürk Mahallesinde yapımı planlanan bu iki büyük projenin yükseleceği bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
SİT alanı kazılarının başladığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, kazıların tamamlanmasının ardından projelerin inşasına vakit kaybetmeden başlanacağını ifade etti.
Süleymanpaşa’ya turistik anlamda büyük değer katması beklenen proje ile ilgili açıklamada bulunan Yüksel, “Yeni adıyla Atatürk Mahallemizde yapımını planladığımız, Süleymanpaşa’mıza anlam ve değer katacak Ata Tepe ve Paşa Park projemizin hayat bulacağı bölgede, devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledik. SİT alanı kazılarına başladığımız projeye, kazıların tamamlanmasıyla birlikte inşallah start vermiş olacağız. Şehrimize kazandıracağımız Paşa Park alanlarında, vatandaşlarımızı ve Süleymanpaşa’mıza gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Gönderde dalgalanacak Ay Yıldızlı Al Bayrağımız ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtı da bölgeye ayrı bir güzellik katacak. Şehrimizin denizle bütünleştiği en güzel manzarasının izlenebildiği bu alanda, spordan dinlenme alanlarına, seyir teraslarına kadar her türlü ihtiyacı karşılayacak sosyal donatılar yer alacak. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
PARTNER Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:15
İkindi
17:14
Akşam
20:49
Yatsı
22:39

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Çeliker Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Esen Eczanesi
Kapakli
Yeni Eczanesi
Malkara
Duygu Eczanesi
Suleymanpasa
Deva Eczanesi
Suleymanpasa
Serhat Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Kadın Sığınma Evi Tamamlandı

Kadın Sığınma Evi Tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.