YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

ORDU HABERLERİ  | 10.02.2020 23:05 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı sporcuları, kardan Sultan Abdülhamit Han’ın büstünü yaptı.Ordu’nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulunda öğretmenler ve öğrenciler kardan Sultan Abdülhamit Han büstü yaptı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulu Voleybol Takımı sporcuları, kardan Sultan Abdülhamit Han’ın büstünü yaptı.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulunda öğretmenler ve öğrenciler kardan Sultan Abdülhamit Han büstü yaptı. İlçede 3 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen sporcular ve öğretmenler geleneksel olarak her yıl yaptıkları kardan adam yerine Abdülhamit Han’ı yaparak herkes tarafından takdir topladı.
Sporcularla kardan adam yaptıkların belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, “Osmanlı’nın ön önemli padişahlarından Abdülhamit Han’ın portesini yapmak istedik. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışma neticesinde porteyi oluşturduk. Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik. Osmanlı tarihinin en güzide şahsiyeti olan Abdülhamit Han’a benzetebildiğimiz kadar benzetelim dedik. Portreyi yaparken sporcu arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunduk. Güzel bir çalışma oldu” dedi.
Sporcu öğrenciler, uzun uğraşlar sonucunda yaptıkları Sultan Abdülhamit Han’ın kardan portresiyle birlikte daha sonra hatıra fotoğrafı ve selfie çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Alaçam’da karla mücadele

Alaçam’da karla mücadele

Gümüşhane’de okullar tatil edildi

Gümüşhane’de okullar tatil edildi

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

Ordu Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:48
İkindi
15:36
Akşam
18:03
Yatsı
19:24

Ordu Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Odabaş Eczanesi
Altinordu
Şeyma Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Karamustafa Eczanesi
Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi
Fatsa
Beşlioğlu Eczanesi
Unye
Özsoy Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Fatsa’nın kardan adamları

Fatsa’nın kardan adamları

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.