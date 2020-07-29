YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sultan Dedem ve İbiş Şehir Ormanları’nda

Sultan Dedem ve İbiş Şehir Ormanları’nda

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Ramazan ayı boyunca online olarak çocuklarla buluşan Sultan Dedem-İbiş ikilisi, hafta sonları Şehir Ormanları’nda çocuklarla bir araya geliyor.

Ramazan ayı boyunca online olarak çocuklarla buluşan Sultan Dedem-İbiş ikilisi, hafta sonları Şehir Ormanları’nda çocuklarla bir araya geliyor. Sultan Dedem ve İbiş çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, onlara gofret ve şeker ikramında bulunmayı da ihmal etmiyor.
Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Sultan Dedem ve İbiş’i online olarak ilçe sakinleriyle buluşturmuş, çocuklar onların anlattığı masal ve hikayelerle keyifli zaman geçirmişti. Sultangazi ile özdeşleşen iki karakter Sultan Dedem ve İbiş, bu kez Sultangazi Şehir Ormanları’nda hafta sonu ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan Sultan Dedem ve İbiş, onlara gofret, şeker ve balon da dağıtıyor. Sultan Dedem ve İbiş, yaz boyu hafta sonları Şehir Ormanları’nda dolaşmaya ve ailelere keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:50
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:31
Yatsı
22:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.