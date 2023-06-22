Sultan Irmak cinayetinde mütalaa verildi

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; tutuklu sanıklar Berk Tekcan, Kadir Çeribaşı, Hacı Yakup Karaca ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuması sonrası tutuklu olan sanıklara söz verdi. Sanıklardan Sultan Irmak’ın sevgilisi Berk Tekcan, önceki savunmalarını tekrarladığını ifade etti. Tutuklu sanık Karaca da maktulün o gece intihar etmek istediğini ancak engel olduklarını iddia ederek, "Daha sonra Sultan yanımızdan ayrıldı. Tahmini 5 dakika sonra patlama sesi geldi. İçeri girdiğimizde Sultan yatıyordu, Berk bize ’Hiçbir yere dokunmayın’ dedi. Ambulansı çağırdıktan sonra evden çıktık" ifadelerine yer verdi. Sanık Çeribaşı ise Kırşehir’de yaşadığını, davet üzerine olay tarihinde Ankara’ya geldiğini, Sultan’ın ölüm anına şahit olmadığını, iddia edildiği gibi kimseyi öldürmediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık beyanlarının ardından esas hakkındaki son görüşünü açıkladı. Esas hakkındaki mütalaasında, 3 Mayıs 2023’te Çankaya 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin ihbar üzerine gittikleri evde Irmak’ın cansız bedeniyle karşılaştığını aktaran savcı, kafasına gelen kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Irmak’ın cesedinin yanında tabancanın olduğunu aktardı. Polis ekiplerinin, binanın güvenlik kamera kayıtlarından Berk Tekcan, Hacı Yakup Karaca ve Kadir Çeribaşı’nın olay yerinden uzaklaştığını tespit ettiği bulunan mütalaada, Kadir Çeribaşı’nın eli ile Berk Tekcan’ın montunda barut artığı tespit edildiği bilgisi yer aldı.

‘MÜTALAADA İNTİHAR OLMADIĞI YER ALDI’

Söz konusu mütalaada, uzmanlık ve Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarına göre Irmak’ın ölümünün intihar olmayacağına dikkat çekilirken, olay sırasında sanık Tekcan’ın diğer sanıkların bulunduğu salondan ayrıldıktan sonra silah sesinin geldiği kaydedildi. Sanıklar Karaca ve Çeribaşı’nın Irmak’ın hayatını kaybettiği odaya girdiklerinde Irmak’ın yanında sanık Tekcan’ı gördüklerini anlattıkları bildirilen mütalaada, dosya çerçevesi ve diğer sanıkların anlatımı açısından Irmak’ın, Tekcan tarafından öldürüldüğünün anlaşılması sebebiyle Tekcan’ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, cinayeti birlikte işlediklerine dair yeterli delil elde edilemeyen sanıklar Karaca ve Çeribaşı’nın beraati istendi.

Mahkeme heyeti, avukatların açıklanan mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Temmuz’a erteledi.

