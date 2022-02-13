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Sultan Sazlığı'na renk katan Yılkı atları kışın bölge halkınca besleniyor

13.02.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iki yıl önce kesin korunacak hassas alan ilan edilen sazlıktaki atlar, Erciyes Dağı'nın eteklerinde özgürce dörtnala koşuyor - Yöre halkından Muhsin Atasoy: - "Erciyes'in başının karlı olduğu dönemlerde, atlarla beraber sazlıkta çok güzel fotoğraf kareleri çıkıyor"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - İç Anadolu'nun ortasında 40 bin hektarlık alanıyla birçok kuş türünün barındığı Sultan Sazlığı Milli Parkı, yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor.

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli uğrak alanlarından olan, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan ve iki yıl önce kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı, 250'den fazla kuş türünün yanında yüzlerce yılkı atına da yaşama imkanı sağlıyor.

Sazlıkta dörtnala koşan yılkı atları, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ile birlikte doğaseverlere farklı görsel sunuyor.

Liderlerinin peşinden sazlıkta dolaşan atlar, kış aylarında otların azalması nedeniyle bölgede yaşayanların bıraktığı yiyeceklerle besleniyor.

- "Yılkı atları bölgeye ayrı güzellik katıyor"

Yöre halkından Muhsin Atasoy, AA muhabirine, parka yakın Ovaçiftliği Mahallesi'ne gelen ziyaretçilere rehberlik yaptıklarını söyledi.

Sazlıkta çok sayıda kuş türünün barındığını belirten Atasoy, şunları kaydetti:

"Yılkı atları da bölgeye ayrı güzellik katıyor. Buraya gelen turistler onlarla ilgilenip, fotoğraf çektiriyor. Atları bazen saman ve arpa ile besliyoruz. Doğal yaşam alanlarını bozmadan onlara bakıyoruz. Erciyes'in başının karlı olduğu dönemlerde atlarla beraber sazlıkta çok güzel fotoğraf kareleri çıkıyor."

Ovaçiftliği Mahallesi sakini Doğukan Atasoy da yılkı atlarını bünyesinde barındıran Sultan Sazlığı'na gelen ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle insanların doğaya yöneldiğini belirten Atasoy, sazlığa gelenlerin koşan yılkı atlarını izleyip, şehrin kalabalığından ve stresinden uzaklaştığını ifade etti.

Atasoy, İstanbul, Ankara, İzmir, Nevşehir ve Adana gibi illerden yılın farklı zamanlarında Sultan Sazlığı'na ziyaretçiler geldiğini sözlerine ekledi.

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