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Sultan Sazlığı’nda kış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.12.2020 13:07 | Son Güncelleme

Develi ilçe sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’nde kış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.Doğa severlerin en uğrak yerlerinden biri olan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’nde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kış hazırlıkları aralıksız sürüyor.

Develi ilçe sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’nde kış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Doğa severlerin en uğrak yerlerinden biri olan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’nde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kış hazırlıkları aralıksız sürüyor. Görevliler, Bilgilendirme Merkezi’nde tamir ve onarım işleri ile birlikte ağaçlarda budama çalışması yaptı.
Soğuk hava ve pandemi kısıtlaması nedeniyle boş kalan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’nde ekipler çalışmalarını rahatlıkla yaptı. Yapılan temizlik ve onarım işleri ile birlikte Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi, kar yağışı sonrasında bölgeye gelecek olan doğaseverler için hazır hale getiriliyor.

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