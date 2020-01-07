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  4. Sultan Sazlığı’ndaki göl soğuk havada buz tuttu

Sultan Sazlığı’ndaki göl soğuk havada buz tuttu

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kayseri’de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı’nda bulunan göl buz tuttu.Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’ndeki küçük göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Sultan Sazlığı’ndaki göl soğuk havada buz tuttu

Kayseri’de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı’nda bulunan göl buz tuttu.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi’ndeki küçük göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kayseri’de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları bölgede hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Sultan Sazlığı’ndaki göl soğuk havada buz tuttu

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İkindi
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Akşam
17:38
Yatsı
19:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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