Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, denetimlere katıldı

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine bizzat katılarak yerinde incelemelerde bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklama, “Her şeyin başı insan sağlığıdır. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz faaliyete geçtiği 21 Ağustos’tan itibaren 7 gün 24 saat esaslı çalışmaktadır. Bugüne kadar İlçe Salgın Denetim Merkezimize yaklaşık 3 bin adet ihbarda bulunulmuş. Bu 3 bin ihbarın tamamı değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır” dedi.

Bugüne kadar denetimlerde toplam 11 milyon 3 yüz bin lira idari para cezası uygulandığına dikkat çeken Kaymakam Kubilay, “Ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor ve bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 11 Mart’tan bugüne kadar yapılan denetimlerde 11 milyon 300 bin Lira idari para cezası uygulanmıştır” diye konuştu.

"Kurallara uyan tüm Sultanbeyli halkına teşekkür ediyorum"

“Tüm bu çalışmalar ve alınan tedbirler ile getirilen kısıtlamalar sonucunda ilçemizde vaka sayılarında çok ciddi şekilde azalmalar meydana geldi" diyen Kaymakam Kubilay, "Özellikle izolasyon denetimimizin yüzde yüz olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun vaka sayılarının azalmasında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu iyimser tablonun devam edebilmesi için mutlak suretle tüm kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Kurallara uyan tüm Sultanbeylilere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu, işyerlerimiz, esnafımız, çalışanlarımız tüm kural ve kaidelere büyük ölçüde uyuyor. Verdikleri her türlü desteklerden dolayı başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin’e, tüm kamu kurum personelimize ve kurum amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Son olarak tedbiri elden bırakmayan Sultanbeyli diyorum” ifadelerini kullandı.

