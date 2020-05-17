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Sultanbeyli Kaymakamlığı 65 yaş üstü yaşlılarına sahip çıkıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Kaymakamlığı, “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi” kapsamında Darülaceze Vakfının destekleriyle korona virüs salgınının başladığı günden itibaren 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yüzlerce vatandaşa gıda ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştiriyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi” kapsamında Darülaceze Vakfının destekleriyle korona virüs salgınının başladığı günden itibaren 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yüzlerce vatandaşa gıda ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştiriyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla paketlerin içerisine Türk bayrağı da eklendi.
Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs tarihinde de onlarca eve Ramazan Bayramı öncesi gıda yardımı ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtımlar 17 Mayıs Pazar günü de devam edecek. Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekipleri toplamda 150 aileye gıda, hijyen seti ve Türk bayrağı dağıtımını gerçekleştirmiş olacak.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak Darülaceze Vakfı’nın destekleriyle içerisinde kuru gıda, sebze-meyve olan gıda paketleri, aynı şekilde içerisinde kolonya, sabun, kağıt havlu, şampuan, sabun, deterjan bulunan hijyen seti hazırladıklarını, 19 Mayıs dolaysıyla bu paketlere şanlı Türk bayrağını eklediklerini belirterek, paketleri Sultanbeyli’deki ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü 150 aileye ulaştırdıklarını söyledi. Kubilay, daha önce de Sultanbeyli ’Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi’ kapsamında 260 haneye 26 bin 227 TL tutarında gıda yardımı ve hijyen kiti dağıttıklarını belirtti. Küresel çapta önemli bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu belirten Kaymakam Kubilay, ”Bu salgını kişisel temizliğimize ve çevresel temizliğe dikkat ederek yenebiliriz. Hep birlikte Devletimizin aldığı tedbirlere uyarsak bu salgını en az hasarla atlatabilir ve eski günlerimize dönebiliriz. Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin her zaman yanındayız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz evlerinde kalarak e-devlet üzerinden veya telefonla vakfımıza yardım başvurusunda bulanabilir. Salgının başladığı 11 Mart tarihinden 15 Mayıs tarihine kadar ilçemizde 16 bin 203 haneye 14 milyon 777 TL yardım evlerinde ulaştırılmıştır" dedi.

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