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  4. Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan Kurban Bayramında şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan Kurban Bayramında şehit ailelerine anlamlı ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.08.2020 20:59 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Selda Özmen ilçede yaşayan tüm şehit ailelerinin Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek Kaymakam Metin Kubilay’ın selamlarını iletti ve şehit ailelerini Kurban Bayramlarını tebrik etti.Bayramlarda en önemli şeyin hatırlanmak olduğunu dile getiren Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada, “Bizler, Şehit ve Gazilerimiz sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşamaktayız.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Selda Özmen ilçede yaşayan tüm şehit ailelerinin Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek Kaymakam Metin Kubilay’ın selamlarını iletti ve şehit ailelerini Kurban Bayramlarını tebrik etti.
Bayramlarda en önemli şeyin hatırlanmak olduğunu dile getiren Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada, “Bizler, Şehit ve Gazilerimiz sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşamaktayız. Canları uğruna bu Vatanı bizlere emanet eden, Devletimizin ve Milletimizin bekası uğrunda büyük fedakârlıklar gösteren Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.
Şehit ailelerini, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, bu anlamlı bayram gününde kendilerine yapılan ev ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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