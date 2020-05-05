Sultanbeyli Kaymakamlığından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen şehit ve gazi aileleri iftar yemeği bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bunun üzerine Sultanbeyli Kaymakamlığı, Darülaceze Vakfı’nın destekleriyle şehit ve gazi ailelerinin iftar yemeklerini evlerine götürdü.

İftara az bir süre kala iftar yemeklerini hazırlayan ekipler, ilçede ev ev gezerek yemekleri ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın Ramazan ayı tebrik mesajını ailelere ulaştırdı. Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından ilçedeki 165 şehit ve gazi ailesine yaklaşık 700 kişilik iftar yemeği götürüldü. Şehit ve gazi aileleri Kaymakam Metin Kubilay’a zor zamanlarda yanlarında olduğu ve kendilerini hiçbir zaman unutmadığı için teşekkür etti.

Kaymakam Kubilay mesajında, “Her Ramazan birlikte oturduğumuz ve oruçlarımızı açtığımız iftar sofralarında bu yıl birlikte olamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. On bir ayın sultanı olan Ramazan’ın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle. Selam, sevgi ve saygılarımla. Hayırlı Ramazanlar” dedi.



