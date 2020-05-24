Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu şehit ailelerini şüheda ile buluşturdu

Ramazan Bayramı sebebiyle Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Sultanbeyli’de yaşayan şehit ailelerini Sultanbeyli’de ve Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan şüheda ile buluşturdu. Aziz şehitler kabirleri başında okunan Kuran-ı Kerim’in ardından dualarla anıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada “Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman hizmetindeyiz” dedi.

Kaymakam Kubilay açıklamasının devamında “Milletimiz kutsal değerlerimiz olan Vatan, Millet, Devlet ve Bayrağı söz konusu olduğunda gerekirse şahadet mertebesine ulaşmaktan veya yaralanıp gazi olmaktan asla çekinmemiştir. Yüce dinimiz en büyük mertebenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğunu belirtmiştir. Yüce Yaradan Kur’an-ı Kerim’inde “Şehitler için ölüler demeyiniz, onlar diridirler; ama, siz anlayamazsınız” diyerek, şehitlerin Allah katındaki imtiyazlarını en istisnai ve çarpıcı şekilde ifade etmiştir. İşte, Türk Milleti, millî karakterinden kaynaklanan istiklal ve bağımsızlığına düşkünlüğünün yanı sıra, yüce dinimizin gazilik ve şehitlik için biçtiği payeye de muhatap olabilmek konusunda her zaman kararlı ve istekli olmuştur; bu, bizim millî karakterimizdir.”

“Bizler, Şehit ve Gazilerimiz sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşamaktayız. Canları uğruna bu Vatanı bizlere emanet eden, Devletimizin ve Milletimizin bekası uğrunda büyük fedakârlıklar gösteren Kahraman Gazilerimizi ve Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün üzerinde yaşadığımız Aziz Vatan Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bizlere emanetidir. Şehit ailelerimiz, Gazilerimiz ve yakınları için ne yapsak azdır. Şehit ailelerimizi, Gazilerimizi ve ailelerini kendi ailemiz olarak görüyoruz. Tüm kurum, kuruluşlarımız ve imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

