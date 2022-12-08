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Sultanbeyli’de binanın asansör motorunu çaldılar, çağırdıkları taksiyle de kaçtılar

08.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de iki şahıs, girdikleri özel bir vakfın binasının 50 bin TL değerindeki asansör motorunu çaldı.

Şahıslar sokağa çıkıp yolcu gibi çağırdıkları taksiyle kaçtı. Şahısların taksiye asansör motorunu yükleyip kaçtıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Kasım Cumartesi günü Sultanbeyli’de Hasanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki şahıs, gözlerine kestirdiği özel bir vakfın binasına girerek 50 bin TL değerindeki asansör motorunu çaldı. Şahıslar, ardından çaldıkları asansör motoruyla dışarıda bekleyerek yolcu gibi taksi çağırdı. Şüpheli şahıslar, kısa sürede gelen ticari taksinin bagajına çaldıkları asansör motorunu yükleyip kaçtılar.

Olayla ilgili olarak Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde 27 adet güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirenlerin S. S. ve M.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler ve Sultanbeyli Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mopilpark Ekipleri, yaptıkları çalışmalarda S.S. isimli şüpheliyi 30 Kasım tarihinde Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakaladı. Asansör motorunun ise Sancaktepe’de N.A. adlı bir kişiye satıldığı anlaşıldı.

Asansör motoru polisler tarafından müşteki E.A.’ya teslim edildi. Çalıntı asansör motorunu satın alan N.A. hakkında suç eşyasını satın almaktan dolayı gerekli işlemler yapıldı. S.S. isimli şahıs gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Olayın diğer şüphelisi M.E.’yi yakalamak için polisin çalışması sürüyor.

Hırsızların çaldıkları asansör motoru ile taksiye binip kaçtıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 2 kişinin otomobilden indiği, şahısların yolcu gibi çağırdığı taksiye çaldığı asansör motorunu yükleyerek kaçtığı görülüyor.

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