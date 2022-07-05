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Sultanbeyli’de bir otomobilden taksi durağına silahla ateş açıldı

05.07.2022 05:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de bir otomobilden taksi durağına silahla ateş açıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli’de kapalı taksi durağına otomobille gelen saldırganlar silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki taksi durağına otomobille gelen saldırganlar, silahla ateş açtı.

Saldırganlar, geldikleri otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sırasında taksi durağının kapalı olduğu anlaşılırken caddeyi güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, olay yerindeki çok sayıda boş kovanları topladı.

Saldırganların kimlik tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.

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