Sultanbeyli'de biri çocuk 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de biri çocuk 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi'nde gezintiye çıkan biri çocuk 3 kişinin motosikletle yolculuğu tehlikeli anlara sahne oldu.

Motosikletin ön kısmında bir erkeğin, arkasında da kucağında çocuk olan bir kadının olduğu ve çocuğun yan şekilde kucakta tutulduğu görüldü.

Bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu tehlikeli yolcuğu çevredekiler şaşkınlıkla izledi.

