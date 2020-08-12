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Sultanbeyli’de çocuklar yüzme öğreniyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında düzenlediği kurslar devam ediyor.

Sultanbeyli Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında düzenlediği kurslar devam ediyor. İlçedeki çocuklar havuzun keyfini çıkarırken antrenörler eşliğinde yüzme eğitimleri de alıyor.
Sultanbeyli Belediyesinin Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ortaklaşa düzenlediği yüzme kursları hız kesmeden devam ediyor. 6-12 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kurslarında seanslar halinde ve hijyen kurallarına dikkat edilerek antrenörler tarafından eğitim veriliyor. Çocuklar açısından oldukça verimli geçen eğitimlerle birçok öğrenci yüzmeyi öğrendi. Yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı yüzme kursları 28 Ağustos’ta sonlanacak.
Yüzme kurslarına sıcak yaz günlerinde çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuyla ilgili, “Bakanlığımızla düzenlediğimiz yüzme kurslarımız hamdolsun çocuklarımız için hem verimli hem de eğlenceli geçiyor. Ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın yararına olacak her projeyi oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda hijyen tedbirlerini alarak düzenlediğimiz yüzme kurslarımız Bakanlığımızla yürüttüğümüz projenin amacına uygun şekilde devam ediyor. Birçok öğrencimiz yüzme öğrenirken diğer öğrencilerimiz de yüzmede gelişim gösteriyor. Amacımız kültürle, sporla yetişen bir nesil yetiştirmek. Bunun için çalışmalarımıza ve projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

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