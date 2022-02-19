Sultanbeyli'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de devrilen otomobilde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halindeki Tahsin A. idaresindeki 34 EKU 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü Tahsin A. ve araçta bulunan Hatun A, yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



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