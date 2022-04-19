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  4. Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçış anı kameralara yansıdı

Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçış anı kameralara yansıdı

19.04.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçış anı kameralara yansıdı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de polis ekiplerince emniyete götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen bir kişinin araçtan kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, durdurdukları S.Ö. isimli kişiyi emniyete götürmek istedi.

Üst aramasının ardından polis aracına bindirilen kişi, iki polis memurunun aynı araca geçmesinin ardından kapıyı açıp hızla uzaklaştı.

Olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine geldiği ve herhangi bir suçtan aranmadığı belirtilen S.Ö, işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldı.

Yürütülen bir çalışmayla ilgili bilgisine başvurmak için emniyete götürülmek istendiği bildirilen S.Ö'nün kaçma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, üst aramasının ardından ekip otosuna bindirilen S.Ö, polislerin de araca binmesini bekledikten sonra kapıyı açarak kaçtığı anlar yer alıyor.

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