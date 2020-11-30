Sultanbeyli’de fırınlarda gramaj, fiyat ve tarife denetimi

İstanbul Valiliği’nin talimatıyla Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki fırınlarda “gramaj, fiyat ve tarife denetimi” gerçekleştirildi

Sultanbeyli’deki 87 fırının tamamında gerçekleştirilen gramaj, fiyat ve tarife denetiminde fiyat etiketlerinin, tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuatta yer alan hususları taşıyıp taşımadığı, fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 10.09.2020 tarihinde ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından 16.10.2020 tarihlerinde açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi (1 kg) ekmek fiyatının azami 7.50 TL’ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 36 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Fiyat/gramaj tarifesine uymayan 36 fırın hakkında tutanak düzenlenerek, savunmaları istendi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin talimat ve koordinasyonu çerçevesinde yapılan fırın denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricam konu ile alakalı bir aykırılıkla karşılaştıklarında şikayetlerini ’Haksız Fiyat Artışı Bildirimi’ uygulaması veya Alo 175 telefon hattı üzerinden bildirmeleridir. Bunun yanında tarifelere ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde faaliyet gösteren fırıncı esnafımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

