Sultanbeyli'de horoz dövüştürüp kumar oynadıkları belirlenen 21 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir binada horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Buraya giden ekipler, bina önünde çok sayıda aracın park ettiğini, içeriden horoz seslerinin duyulduğunu tespit etti.

Adrese yapılan baskında horozların sahibi olduğu belirlenen İ.Y. ve M.G. ile kumar oynamak için orada bulunduğu anlaşılan toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste bulunan 4 horoz, 3 kafes, tartı cihazı ile 4 horoz ağızlığına da el konuldu.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "Hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adreste bulunan 19 şüpheliye ise kişi başı 6 bin 425 lira olmak üzere toplamda 122 bin 75 lira para cezası kesildi.

