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  4. Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

16.10.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü babasından çaldığı lüks araçla kaza yaptı.

Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Cadde üzerinde önce bir araçla kafa kafaya çarpışıp ardından bir üretim merkezinin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Patnos Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün hakimiyetindeki Range Rover marka araç caddeye hızla çıkarken, sağ yoldan gelen ismi ve plakası öğrenilemeyen başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da bir üretim tesisinin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay ile ilgili inceleme başlattı.

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