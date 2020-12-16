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Sultanbeyli’de karantina ekiplerinden denetim

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.12.2020 11:56 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı Mahalle Denetim ekiplerince, korona virüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için izolasyonda bulunan vatandaşlara denetim gerçekleştirildi.

Sultanbeyli’de karantina ekiplerinden denetim

Korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine bağlı Mahalle Denetim ekiplerince, korona virüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için izolasyonda bulunan vatandaşlara denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde karantinada bulunan vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını kontrol edildi.
İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin 11 Mart’tan itibaren bugüne kadar 35 bin 277 umuma açık alan, toplu ulaşım ve iş yeri denetimi ile 193 bin 161 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 228 bin 438 korona virüs denetimi gerçekleştirdikleri öğrenildi. İzolasyon denetiminde kurallara uymayan 107 kişiye adli ve idari işlem yapılarak 340 bin 260 lira idari para cezası kesildi, karantina kurallarına uymayan 40 kişi ise yurtlara yerleştirildi. Salgının başladığı 11 Mart’tan 14 Aralık tarihine kadar yapılan denetimlerde 4 bin 144 kişi ve 103 işletmeye toplamda 7 milyon 923 bin 498 lira para cezası uygulandı.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay denetimler hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Korona virüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Sürecin başında bu zamana kadar kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet vermektedir. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak olduğu için izolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hakkında izolasyon kararı bulunan vatandaşlarımızın izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde kalmalarını rica ediyoruz” dedi.

Sultanbeyli’de karantina ekiplerinden denetim

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