YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sultanbeyli’de koruyucu ailelere ve çocuklarına bayramlık hediyeleri ulaştırıldı

Sultanbeyli’de koruyucu ailelere ve çocuklarına bayramlık hediyeleri ulaştırıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile Sultanbeyli’de koruyucu ailelerine kavuşan 9 çocuğa, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu ailelerine kavuşan çocuk sayısı her geçen gün artıyor.Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde koruyucu aile sayısının arttırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar ile 8 koruyucu aile yanına 9 çocuk yerleştirildi.Sultanbeyli Kaymakamlığı ilçedeki 8 koruyucu aileye hijyen kiti hediyesi verirken, 9 çocuğa ise bayramlık kıyafet ve oyuncak hediyelerini ulaştırdı.Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Bu proje bir gönül işi, bir yürek işidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile Sultanbeyli’de koruyucu ailelerine kavuşan 9 çocuğa, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu ailelerine kavuşan çocuk sayısı her geçen gün artıyor.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde koruyucu aile sayısının arttırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar ile 8 koruyucu aile yanına 9 çocuk yerleştirildi.
Sultanbeyli Kaymakamlığı ilçedeki 8 koruyucu aileye hijyen kiti hediyesi verirken, 9 çocuğa ise bayramlık kıyafet ve oyuncak hediyelerini ulaştırdı.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Bu proje bir gönül işi, bir yürek işidir. Bu özel çocuklarımız, anne sevgisine, baba sevgisine, yardıma ve sahiplenilmeye gereksinim duyan çocuklarımız; şefkatle sahiplenilip, topluma kazandırılmaları ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları açısından “Koruyucu Aile” yanına yerleştirilmeleri büyük önem taşıyor. Her çocuk geleceğimize değerli bir katkıdır. Bu amaçla bizler de Sultanbeyli’mizde koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu aile sayısını arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam çevrenizde koruyucu aile olmaya istekli, örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bilen, milli ve manevi değerlere bağlı aileleri bizlere yönlendirmeleridir. Koruyucu Aile Projesi çalışmalarımıza verdikleri büyük katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya çok teşekkür ederiz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Kulu’da ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesi

Kulu’da ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesi

Evden çıkamayan Osman dede atık malzemelerden sepet yapmayı öğrendi

Evden çıkamayan Osman dede atık malzemelerden sepet yapmayı öğrendi

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

10 gün sonra toprağa verildi

10 gün sonra toprağa verildi

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:32
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:29
Yatsı
22:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.