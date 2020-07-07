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Sultanbeyli’de kurban kesim kayıtlarına yoğun ilgi

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Belediyesi, kurban kesimi için kayıtları almaya başladı.

Sultanbeyli Belediyesi, kurban kesimi için kayıtları almaya başladı. Belediye Hizmet Binası’nda başlayan kayıtlara vatandaşlar ilk gün yoğun ilgi gösterdi.
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Sultanbeyli Belediyesi de bayram öncesinde hazırlıklarını hızla devam ettiriyor. Yaklaşık 300 çadırın yer aldığı kurban kesim ve satış merkezi tamamlanıyor. Korona virüs’e karşı önlemlerin alındığı alan, sık sık dezenfekte ediliyor. Diğer taraftan 5 üniteyle kurban kesim hizmetinin de verileceği alandan faydalanmak isteyen ilçe sakinleri de kurban kesimi için kayıtlara yoğun ilgi gösteriyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Kurban satış ve kesim merkezimiz hızla tamamlanıyor. Korona virüs’e karşı önlemlerimizi en üst düzeyde aldık. İnşallah Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen hemşehrilerimiz, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kardeşlerimizle güvenli bir şekilde kurban satış işlemini gerçekleştirecek. Diğer taraftan kurban kesim merkezimizden de hizmet almak isteyen hemşehrilerimizin kayıtlarını almaya başladık. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemizde kayıt yaptırabilir” dedi.

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