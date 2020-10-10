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  4. Sultanbeyli’de maske ve mesafe kurallarına uymayan bin 55 kişiye 1 milyon 191 bin lira para cezası kesildi

Sultanbeyli’de maske ve mesafe kurallarına uymayan bin 55 kişiye 1 milyon 191 bin lira para cezası kesildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kontrollü sosyal hayatın temel esaslarından olan “temizlik, maske ve mesafe” kuralları ile alakalı Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından denetimler aralıksız olarak gerçekleştiriliyor.

Kontrollü sosyal hayatın temel esaslarından olan “temizlik, maske ve mesafe” kuralları ile alakalı Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından denetimler aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Kurallara aykırı hareket eden işletme ve kişiler hakkında ise gerekli cezai işlemler anında uygulanıyor.
Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimizce yapılan denetimlerde maske takmayan 810 kişiye 825 bin 300 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 245 kişiye ise 365 bin 736 lira olmak üzere toplamda bin 55 kişiye 1 milyon 191 bin 36 lira idari para cezası uygulandı.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Toplum sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza çağrım; temizlik, maske, mesafe kurallarına mutlak surette uymaları, ayrıca gördükleri eksiklikleri İlçe Salgın Denetim Merkezimize ihbar etmeleridir. Alınan bu tedbirler neticesinde yenilen korona virüs olacaktır” ifadelerini kullandı.

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